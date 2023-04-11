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Лавров предупредил о негативной реакции на шантаж Казахстана со стороны Запада

Лавров: Россия отреагирует на возможные попытки Запада заняться шантажом в Казахстане
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Фото: REUTERS/Maxim Shipenkov
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Россия не приемлет угрозы и шантаж Запада в отношении Казахстана. Об этом 11 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если речь идет о том, чтобы вместо взаимодействия на тех принципах, которые я упомянул, западные страны будут пытаться заниматься угрозами, шантажом, будут заставлять наших союзников подрывать отношения с РФ в ущерб их собственным национальным интересам, то, конечно, мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам», — заявил он на пресс-конференции с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

Лавров отметил, что Россия не против взаимодействия Казахстана с западными странами, если оно будет равноправным, взаимовыгодным, транспарентным и идти в соответствии с международным правом.

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Накануне депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек рассказал «Известиям», что Евросоюз может распространить санкции на третьи страны, помогающие России обходить введенные рестрикции. Евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич допустил, что под европейские ограничения могут попасть Турция, Казахстан и арабские государства.

До этого, 25 марта, сообщалось, что страны — члены Европейского союза намерены предупредить государства Центральной Азии о санкциях в случае их помощи РФ в обходе западных рестрикций. Если факт реэкспорта запрещенных товаров будет доказан, для Азии будет введен запрет на доступ к единому рынку ЕС.

В связи с этими заявлениями Казахстан с 1 апреля намерен ввести мониторинг всех экспортируемых и импортируемых товаров. Об этом 22 марта сообщил портал Eurasianet.org со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника.

В Кремле, в свою очередь, отнеслись с пониманием к решению дружественной страны. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва ценит партнерство с Астаной и будет поддерживать с ней тесные связи. Также представитель главы страны добавил, что Запад напрямую угрожает всем странам, которые отказались поддерживать их санкционную политику в отношении России, жесткими рестрикциями.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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