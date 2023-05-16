В МИДе допустили присоединение ряда стран Центральной Азии к санкциям против России

Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к антироссийским санкциям Запада. Об этом заявил 16 мая замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости <…> односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее <...> дает понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — сказал заместитель министра на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай»

Галузин отметил, что Россия никому не диктует, каким курсом двигаться, при условии, что это «не идет вразрез с взаимными обязательствами». Однако он уточнил, что Запад пытается настроить Центральную Азию против РФ, дискредитируя общую историю и разогревая в этих государствах националистические настроения.

Замминистра также указал на то, что Запад рассматривает Центральноазиатский регион исключительно как инструмент политики сдерживания России и КНР.

В то же время дипломат убежден, что в странах Центральной Азии понимают, какими тяжелыми экономическими последствиями может обернуться искусственное разрушение связей с Россией.

В марте сообщалось, что страны — члены Европейского союза намерены предупредить государства Центральной Азии о санкциях в случае их помощи России в обходе западных рестрикций.

Западные государства усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.