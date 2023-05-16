Комментатор Садоков предрек победу Емельяненко над Ершовым

Боец ММА Александр Емельяненко должен победить в поединке с блогером Евгением Ершовым, заявил 16 мая в разговоре с «Известиями» спортивный комментатор Александр Садоков.

«Мне кажется, что этот бой ставит под вопрос дальнейшие выступления Емельяненко. Если он проиграет Ершову, то тогда зачем вообще выходить в ринг?» — задался вопросом Садоков.

Он подчеркнул, что поражение Емельяненко огорчит его.

«Понятно, что [Святослав] Коваленко (бой был в декабре 2022 года. — Ред.) — это боец другого уровня, но он молодой, физически развитый, с духом и характером. За счет этого растренированного Емельяненко он смог победить», — указал комментатор.

По его словам, будет интересно посмотреть, как проявит себя Ершов. Однако он не думает, что Емельяненко «настолько растратил себя», чтобы проиграть своему будущему сопернику.

Ранее, 14 мая, Ершов заявил, что предстоящий поединок с Емельяненко может стать для него «трамплином в мир боев», если удастся «вырубить» соперника.

Бойцы встретятся на ринге в рамках турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 26 мая. Это будет соглавный поединок.

Главной встречей станет бой между российским бойцом MMA Алексеем Олейником и британцем Оли Томпсоном. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой. Кроме того, зрители увидят бой Ивана Емельяненко и Алексея Леденева.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало — в 23:00.