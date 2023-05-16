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Комментатор Садоков предрек победу Емельяненко над Ершовым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боец ММА Александр Емельяненко должен победить в поединке с блогером Евгением Ершовым, заявил 16 мая в разговоре с «Известиями» спортивный комментатор Александр Садоков.

«Мне кажется, что этот бой ставит под вопрос дальнейшие выступления Емельяненко. Если он проиграет Ершову, то тогда зачем вообще выходить в ринг?» — задался вопросом Садоков.

Он подчеркнул, что поражение Емельяненко огорчит его.

«Понятно, что [Святослав] Коваленко (бой был в декабре 2022 года. — Ред.) — это боец другого уровня, но он молодой, физически развитый, с духом и характером. За счет этого растренированного Емельяненко он смог победить», — указал комментатор.

По его словам, будет интересно посмотреть, как проявит себя Ершов. Однако он не думает, что Емельяненко «настолько растратил себя», чтобы проиграть своему будущему сопернику.

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Ранее, 14 мая, Ершов заявил, что предстоящий поединок с Емельяненко может стать для него «трамплином в мир боев», если удастся «вырубить» соперника.

Бойцы встретятся на ринге в рамках турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 26 мая. Это будет соглавный поединок.

Главной встречей станет бой между российским бойцом MMA Алексеем Олейником и британцем Оли Томпсоном. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой. Кроме того, зрители увидят бой Ивана Емельяненко и Алексея Леденева.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало — в 23:00.

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