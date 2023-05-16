Бронеавтомобиль «Феникс» впервые представят на форуме «Армия-2023»

На форуме «Армия-2023» планируют представить «Феникс» — полностью импортозамещенную версию бронеавтомобиля «Тайфун-К53949». Об этом во вторник, 16 мая, сообщила на пресс-служба разработчика АО «Ремдизель».

«Корпус новой модификации машины адаптирован к серийному шасси, что позволило снизить ее стоимость и увеличить темпы производства», — сообщил представитель компании в интервью «РИА Новости».

Там пояснили, что использование серийного шасси вместо специального, которое изготавливали раньше для версии «Тайфун-К», обусловлено потребностью оснащать армию простой, но качественной техникой в сжатые сроки.

Ранее в рамках парада Победы были представлены новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак». Боевые машины появились на Красной площади в составе механизированной колонны.

Также в колонне следовали многоцелевой бронеавтомобиль «Тигр-М» и новейший «ВПК-Урал», которые отлично зарекомендовали себя в ходе спецоперации по защите Донбасса. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал приготовления боевых машин к параду 9 Мая в парке военной техники.