ФНС не подтвердила информацию об аресте счетов Дома моды Юдашкина

Федеральная налоговая служба (ФНС) не подтвердила приостановку операций по счетам Дома моды Юдашкина. Об этом в понедельник, 15 мая, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ряд СМИ написал об аресте счетов Дома моды Юдашкина. Причиной якобы послужили долги на миллионы рублей и непредоставленная отчетность за прошлый год.

«ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным», — проинформировала в свою очередь пресс-служба.

До этого в понедельник ситуацию прокомментировала пресс-секретарь модного дома Полина Шаво. По ее словам, сообщения об аресте счетов абсолютная неправда. Шаво рассказала журналистам, что бутики на Кутузовском проспекте и на Вознесенском проспекте продолжают работать. Кроме того, готовится к выходу новая коллекция.

В Доме моды также добавили, что креативный директор бренда Valentin Yudashkin Галина Юдашкина продолжает оставаться на должности главы организации после смерти ее основателя.

Валентин Юдашкин — народный художник и заслуженный деятель искусств России. Модельер скончался 2 мая в возрасте 59 лет. В последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием. Юдашкина похоронили 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.