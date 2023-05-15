В Доме моды Юдашкина опровергли сообщения об аресте счетов

Информация об аресте счетов Дома моды российского модельера Валентина Юдашкина из-за долгов не соответствует действительности. Дом моды продолжает работу и готовится к выходу новой коллекции, сообщила в понедельник, 15 мая, пресс-секретарь организации Полина Шаво.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) якобы арестовала счета Дома моды Юдашкина. Согласно сообщениям, причиной послужили долги на миллионы рублей и непредоставление отчетности за весь прошлый год.

«Эту информацию мы не подтверждаем, это абсолютная неправда, бутик на Кутузовском проспекте продолжает работать, бутик на Вознесенском проспекте также продолжает работать. <...> Руководством начинается запуск новых коллекций», — сказала Шаво «Ленте.ру».



Кроме того, там добавили, что креативный директор бренда Valentin Yudashkin Галина Юдашкина продолжает оставаться на должности главы Дома моды.

Валентин Юдашкин — народный художник и заслуженный деятель искусств России. Модельер скончался 2 мая в возрасте 59 лет. В последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием. Юдашкина похоронили 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.