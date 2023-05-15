В Донецке прогремели шесть взрывов, предполагается, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

По предварительной информации, взрывы прогремели над центральной частью Донецка и Макеевкой. Корреспондент «Известий» выехал на место происшествия.

По его словам, ряд ракет системы ПВО были сбиты над жилыми кварталами на юго-востоке города.

Днем в понедельник Вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли Донецк. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что один из снарядов, выпущенных ВСУ при обстреле Донецка, попал во двор школы № 85, было повреждено остекление помещений здания.

В Донецке с начала суток зафиксировано 26 обстрелов, из-за атак обесточены сотни трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения остаются 92 тыс. абонентов в Киевском, Ворошиловском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка.

В результате обстрела Куйбышевского района повреждено здание детского сада, а также ряд многоэтажных домов.

Накануне украинские войска несколько раз ударили по Донецку. По городу было выпущено более 40 снарядов калибра 155 мм. В результате обстрела Куйбышевского района погиб мирный житель.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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