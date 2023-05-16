Цены на вторичное жилье в России поднялись на 1,7%

В целом по России цены на вторичную недвижимость в апреле выросли на 1,7% и достигли 81 тыс. рублей за 1 кв. м, сообщили «Известиям» 16 мая аналитики сервиса «Домклик» Сбербанка, которые изучили изменение стоимости жилья в 10 российских регионах— лидерах по количеству выдач ипотеки.

Как и в марте, цены на вторичном рынке в регионах, лидирующих по количеству выдач в апреле (Московская область, Москва, Тюменская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург), изменились в пределах 2,5%. Однако динамика стоимости 1 кв. м в других субъектах РФ не столь очевидна, отметили эксперты. Например, в Свердловской области, Омской области и Красноярском крае цена за 1 кв. м возросла на 11,1%, 5,1% и 5% соответственно.

В то же время в Самарской, Тюменской и Нижегородской областях за апрель цены незначительно снизились — на 2,7%, 2,5% и 1,1% соответственно.

По мнению аналитиков «Домклик», недавнее решение Центробанка России о сохранении ключевой ставки будет способствовать поддержанию сформировавшегося равновесия.

9 мая аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили, что интерес к покупке недвижимости в первую неделю мая оказался выше традиционных майских показателей.

29 марта в СК «Росгосстрах» рассказали «Известиям», о каких квартирах мечтают россияне. Так, 48% респондентов хотят недвижимость в элитном жилом комплексе, 28% — в качественной новостройке, а 10% — в историческом здании.