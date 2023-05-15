Врио главы МВД ЛНР Корнет находится в тяжелом состоянии после взрыва в Луганске
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- Врио главы МВД ЛНР Корнет находится в тяжелом состоянии после взрыва в Луганске
Состояние врио главы МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета после взрыва в барбершопе в центре Луганска оценивается как тяжелое. Об этом сообщил источник «Известий».
Взрыв произошел ранее в понедельник, 15 мая. Всего пострадали семь человек, все они госпитализированы. Все потерпевшие, кроме Корнета, находятся в состоянии средней степени тяжести.
По информации источника ИА REGNUM , взрыв мог быть организован именно с целью покушения на врио главы МВД республики.
Вместе с тем, как отмечает агентство в беседе с замминистра здравоохранения Луганской Народной Республики Олега Валиева, Корнет находится в стабильном состоянии, однако он получил ранение.
Сейчас на месте работает много спецслужб. Территория оцеплена. Информация, в том числе о взрывном устройстве, выясняется.
Вооруженные силы Украины активно обстреливают Луганск последние несколько дней. Большинство ударов наносятся из РСЗО HIMARS и ракетами большой дальности Storm Shadow.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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