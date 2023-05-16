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«Ночь музеев – 2023» в Москве — афиша мероприятий и выставок

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Фото: ТАСС/Альберт Гарнелис
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В крупных городах России 20 мая пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». В этот день многие культурные площадки в Москве подготовят для посетителей особую программу, а некоторые даже откроют свои двери бесплатно. Тема мероприятий — «История и истории». Куда можно сходить в столице в «Ночь музеев – 2023» — читайте в материале «Известий».

«Ночь музеев – 2023» на ВДНХ

К культурной акции присоединятся павильоны Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). В 2023 году основной темой станет музыка. В рамках бесплатной экскурсии москвичей и гостей столицы приглашают полюбоваться архитектурным убранством ВДНХ и расскажут о работе фонтанов, подсветке и некоторых других интересных деталях.

Кроме того, бесплатную программу представит Музей транспорта Москвы, Музей ВДНХ, музей «Слово», павильоны «Нефть» и «Геология». Для некоторых экскурсий необходимо пройти регистрацию на сайте.

«Ночь музеев – 2023» в «Коломенском»

Участвует в акции и музей-заповедник «Коломенское». Гостей пригласят на экскурсию, позволяющую мысленно перенестись на 100 лет назад и узнать об истоках музея.

От заката до рассвета: выставки и концерты на «Ночь в музее – 2023»
Акция пройдет во всех крупных городах России

Интерактивной будет экскурсия «Исследуем Государев двор в Коломенском». Участникам предложат выполнить творческие задания, которые помогут им представить себя в роли археолога, историка, строителя и искусствоведа. А в 22:00 начнется интерактивное театрализованное представление «Наряды русских государей».

«Ночь музеев – 2023» в «Царицыно»

Погрузиться в историю предложит гостям и жителям столицы и музей-заповедник «Царицыно». В ходе ночной экскурсии посетителям расскажут об истории появления ансамбля и судьбе его создателей. Прогулка займет 45 минут.

«Ночь музеев – 2023» в Москве — куда пойти

Разнообразные экскурсии подготовил музей «Усадьба Горки». До 22:00 посетители смогут погрузиться в прошлое усадьбы, узнать о важных событиях и вехах в истории России и принять участие в увлекательных квестах.

Дарвиновский музей с 19:00 до 01:00 можно будет посетить абсолютно бесплатно, за исключением некоторых экспозиций. Также сотрудники культурного учреждения приглашают посетителей на мастер-классы, а вечером на открытой крыше музея пройдут концерты.

Музей космонавтики посвятит особую ночь 100-летию группы художников-космистов «Амаравелла». Вечер откроет фортепианный концерт «Музыка звезд», затем гостей ждет поэтический вечер, а в завершение артисты и коллективы исполнят танцевальные номера, посвященные космосу и его месту в искусстве.

Творческий вечер «Симфония Земли» также пройдет в Мемориальном доме-музее академика С.П. Королева. В 22:00 гостям предложат отправить открытки в любую точку мира прямо с места проведения акции.

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Коты Бегемоты встретят тех москвичей и туристов, которые решат провести вечер в Музее Булгакова. Ряженые актеры прочтут отрывки из романа «Мастер и Маргарита», проведут сеансы одновременной игры в шахматы и экскурсии по экспозиции и арбатским переулкам.

А в Доме-музее Марины Цветаевой в 22:00 состоится спектакль «Чувствую всё, что обо мне думают». Артисты раскроют личность поэтессы, опираясь на ее дневниковые записи, отрывки из произведений и фрагменты переписок.

Политехнический музей в честь акции организует познавательную викторину. «Поликвиз» пройдет в баре Lion’s Head Pub, участвовать могут команды численностью от четырех до восьми человек. Им будут задавать вопросы на тему науки, техники, массовой культуры и литературы.

Акция будет также проходить и в онлайн-режиме. В 19:00 на сайте культурной акции станут доступны видеоэкскурсии, которые будут проводить ученые, артисты и другие известные личности. Спикеры расскажут зрителям о своих любимых достопримечательностях столицы.

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