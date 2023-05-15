Четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Луганска
Четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Луганска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает источник «Известий» в понедельник, 15 мая.
Раненых доставляют в больницу. Информация об их состоянии уточняется.
Взрыв в Луганске на улице Демехина прогремел ранее в этот день. По данным Telegram-канала «ЛуганскИнформЦентр», предварительно, взрывное устройство сработало в помещении салона красоты «Барбершоп».
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник также сообщил, что все профильные ведомства работают на месте происшествия.
За последние дни участились обстрелы Луганской Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 15 мая в Луганске в районе автовокзала прогремело два взрыва. По словам бывшего главы представительства ЛНР в РФ Родиона Мирошника, целью киевского режима могло быть бывшее Авиационное училище штурманов (ВВАУШ).
Позже «Известия» опубликовали кадры, которые свидетельствуют, что обстрелы производились ракетами англо-французского производства Storm Shadow. Ими было нанесено уже несколько ударов.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.