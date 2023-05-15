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Четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Луганска

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Луганска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает источник «Известий» в понедельник, 15 мая.

Раненых доставляют в больницу. Информация об их состоянии уточняется.

Взрыв в Луганске на улице Демехина прогремел ранее в этот день. По данным Telegram-канала «ЛуганскИнформЦентр», предварительно, взрывное устройство сработало в помещении салона красоты «Барбершоп».

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник также сообщил, что все профильные ведомства работают на месте происшествия.

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За последние дни участились обстрелы Луганской Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 15 мая в Луганске в районе автовокзала прогремело два взрыва. По словам бывшего главы представительства ЛНР в РФ Родиона Мирошника, целью киевского режима могло быть бывшее Авиационное училище штурманов (ВВАУШ).

Позже «Известия» опубликовали кадры, которые свидетельствуют, что обстрелы производились ракетами англо-французского производства Storm Shadow. Ими было нанесено уже несколько ударов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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