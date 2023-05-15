Очевидцы сообщили о хлопках возле «Перекрестка» на юго-западе Москвы

Пользователи Сети сообщили, что слышали хлопки возле магазина «Перекресток» на юго-западе Москвы в понедельник, 15 мая.

По информации «Известий», есть задымление.

В ГУ МЧС Москвы уточнили, что пожар произошел на бульваре Адмирала Ушакова в Южном Бутово. Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по тушению возгорания. В ведомстве также не подтвердили информацию о хлопках возле магазина.

Площадь пожара составляет 30 кв. м. На данный момент возгорание ликвидировано на площади 4 кв. м.

Люди из здания эвакуированы. Данных о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее в этот день женщина погибла при пожаре в апартаментах в центре Москвы. Площадь пожара составила 3 кв. м.

Следственные органы инициировали проверку всех обстоятельств инцидента. Рассматриваются различные версии, в том числе поджог.