Женщина погибла при пожаре в апартаментах в центре Москвы
Тело женщины было обнаружено на месте пожара в квартире в центре Москвы. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве уточнили, что возгорание произошло в комплексе жилых апартаментов на улице Большая Почтовая. Площадь пожара составила три кв. м. При этом после ликвидации возгорания сотрудники экстренных служб нашли на кровати останки женщины 1986 года рождения.
В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Их действия координирует Басманный межрайонный прокурор Аркадий Швецов.
Следственные органы инициировали проверку всех обстоятельств инцидента. Рассматриваются различные версии, в том числе поджог. Чтобы установить точную причину возгорания, назначена пожарно-техническая экспертиза.
Ранее, 10 мая, стало известно, что три человека погибли при пожаре в многоэтажке на северо-востоке Москвы. По данным СК РФ, тело одного мужчины обнаружили после тушения огня в квартире. На прилегающей территории дома обнаружено тело еще одного мужчины с травмами, характерными для падения с большой высоты. Третье тело нашли на первом этаже дома.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.