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В Москве после гибели трех мужчин при пожаре возбуждено уголовное дело

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Фото: Прокуратура Москвы
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В Москве возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) после гибели трех мужчин при пожаре в 17-этажном доме на северо-востоке столицы. Об этом 10 мая сообщает Главное управление Следственного Комитета РФ по Москве.

Известно, что возгорание произошло утром в квартире дома по Северодвинской улице на 13-м этаже.

«После ликвидации возгорания в квартире обнаружено тело мужчины. На прилегающей территории дома обнаружено тело еще одного мужчины с травмами, характерными при падении с большой высоты, еще одно тело мужчины обнаружено на первом этаже дома», — отмечено на сайте ведомства.

На месте ЧП работают правоохранительные органы, проводятся медицинские, пожаротехнические и судебные экспертизы.

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Ранее, 22 марта, было возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи в результате пожара в Новой Москве. Возгорание произошло в доме в поселении Вороновское. После ликвидации огня были обнаружены тела женщины, мужчины и двух малолетних детей.

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