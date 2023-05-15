Власти Воронежа найдут застройщика проблемного района до конца июня

Власти Воронежа вновь проведут аукцион на освоение квартала в Коминтерновском районе. Торги должны быть объявлены не позднее 31 июля 2023 года.

Как поясняет ИА «Абирег», речь идет о квартале площадью 6,2 га, который ограничен улицами Семилукская, Краснодонская, Малаховского и 9 Января. Аукцион по поиску инвестора, который провели в декабре 2022 года, признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Начальная цена была чуть более 70 млн рублей.

По проекту инвестор должен расселить людей из 28 аварийных домов, построить школу на 1,5 тыс. мест, детский сад на 280 мест.

На совещании в мэрии пришли к выводу, что это экономически невыгодно застройщику. Поэтому принято решение отдать соседний пустой участок под строительство школы. Такой вариант строителей устроил, однако глава города заявил, что этим развитие территории ограничиваться не должно, поэтому возведение детского сада и благоустройство территории лягут на плечи инвестора.

Агентство пишет, что муниципальная программа предусматривает расселение жителей до конца года. Однако программа не финансируется из бюджета, все затраты понесет застройщик. Он может подать заявку на субсидию на возмещение расходов. Проект должны реализовать до 31 декабря 2029 года.