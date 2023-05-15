СМИ сообщили об опасениях США по поводу укрепления союза РФ и Ирана

США опасаются укрепления российско-иранских отношений. Об этом 14 мая пишет 19FortyFive.

«Стратегическое партнерство между Ираном и Россией представляет растущую угрозу для США, их союзников и партнеров в Европе и на Ближнем Востоке. Вашингтону и странам-единомышленникам срочно необходимо предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси», — говорится в публикации.

Так, издание указывает, что администрации президента США следует поощрять увеличение производства энергии в стране, чтобы цена на нефть на внутренних и мировых рынках снизилась, а также упал спрос на экспорт энергоресурсов из Ирана и России.

Кроме того, США должны рассмотреть вопрос о поддержке киберопераций и усилий Израиля по нарушению работы иранских заводов по производству беспилотных летательных аппаратов путем саботажа и тайных ударов. Вашингтону также следует принять жесткие меры не только в отношении российских и иранских организаций, уклоняющихся от санкций, но и в отношении сторонних компаний, которые способствуют уклонению от санкций, говорится в статье.

Ранее, 10 мая, в российской столице прошла встреча глав МИД Ирана, Турции, России и Сирии. Как отметил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, стороны подчеркнули важность политического процесса и совместной работы по гуманитарным вопросам.

До этого, 24 апреля, Великобритания, США и ЕС ввели санкции против четырех участников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных частей ВС Ирана). Ограничения ввели за участие в нарушении прав человека или содействие им.

После этого в тот же день стало известно, что власти Ирана расширили санкционный список, включив в него ряд физических и юридических лиц ЕС и Великобритании. Ограничения введены в том числе за поддержку терроризма и вмешательство во внутренние дела страны.