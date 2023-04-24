Иран ввел санкции против ЕС и Великобритании за поддержку терроризма

Власти Ирана расширили санкционный список, включив в него ряд физических и юридических лиц Евросоюза (ЕС) и Великобритании. Об этом сообщил МИД Исламской Республики в понедельник, 24 апреля.

Ограничения введены в том числе за поддержку терроризма и вмешательство во внутренние дела страны. Санкции введены против 11 физических и одного юридического лица ЕС, а также шести физических и трех юридических лиц Великобритании.

«МИД Ирана после согласования с соответствующими органами и в рамках соответствующих правил и механизмов включает следующих физических и юридических лиц <…> ЕС и Великобритании в свой санкционный список за поддержку терроризма и террористических групп, подстрекательство к совершению терактов и насилия в отношении иранского народа, вмешательство во внутренние дела Ирана, разжигание насилия и беспорядков в Иране, распространение ложной информации об Иране и участие в ужесточении санкционного режима против иранского народа», — отметили в иранском МИДе.

В случае обнаружения в пределах юрисдикции Ирана банковские счета и активы попавших под ограничения лиц будут заблокированы в судебном порядке, находящимся в черном списке запрещен въезд на территорию республики. Также физическим лицам будет отказано в предоставлении иранской визы.

Ранее в понедельник Великобритания, США и ЕС ввели санкции против четырех участников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных частей ВС Ирана). Ограничения ввели за участие в нарушении прав человека или содействие им.

В марте Белый дом продлил санкции против Ирана еще на год. По словам президента США Джо Байдена, действия и политика правительства Ирана продолжают представлять «исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

В январе министерство торговли США включило семь организаций из Ирана — несколько предприятий авиационной промышленности, а также КСИР, в свой черный список за якобы «содействие Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу».

Очередной пакет санкций был введен в декабре 2022 года в знак осуждения применения насилия властями Ирана против населения страны.

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. Санкционный режим в отношении этой страны корректировался.