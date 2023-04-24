Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 10 ракетами из РСЗО
Происшествия
Женщина погибла в Запорожской области из-за обстрела ВСУ
Мир
Лавров призвал Запад уважать других членов мирового сообщества
Происшествия
Еще один упавший беспилотник обнаружен в Подмосковье
Политика
Кремль не приглашал иностранных лидеров на парад Победы 9 мая
Мир
Концерн Henkel заявил о возможном обратном выкупе активов в РФ через несколько лет
Мир
Лавров прибыл в ООН для участия в заседании Совбеза организации
Мир
Венгрия выступила против поставок оружия Украине
Мир
Вучич обвинил Запад в манипуляциях с Косово
Мир
Представитель Fly Dubai сообщил о столкновении самолета в Катманду с птицей
Мир
Глава МИД Венгрии исключил введение санкций в отношении ядерной энергетики РФ
Общество
В пресс-службе Внуково сообщили о штатной работе аэропорта
Происшествия
Конверт с неизвестным порошком доставили в посольство Франции в Москве

Иран ввел санкции против ЕС и Великобритании за поддержку терроризма

МИД Ирана сообщил, что ввел санкции против ЕС и Великобритании за поддержку терроризма
0
Фото: TASS/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Ирана расширили санкционный список, включив в него ряд физических и юридических лиц Евросоюза (ЕС) и Великобритании. Об этом сообщил МИД Исламской Республики в понедельник, 24 апреля.

Ограничения введены в том числе за поддержку терроризма и вмешательство во внутренние дела страны. Санкции введены против 11 физических и одного юридического лица ЕС, а также шести физических и трех юридических лиц Великобритании.

«МИД Ирана после согласования с соответствующими органами и в рамках соответствующих правил и механизмов включает следующих физических и юридических лиц <…> ЕС и Великобритании в свой санкционный список за поддержку терроризма и террористических групп, подстрекательство к совершению терактов и насилия в отношении иранского народа, вмешательство во внутренние дела Ирана, разжигание насилия и беспорядков в Иране, распространение ложной информации об Иране и участие в ужесточении санкционного режима против иранского народа», — отметили в иранском МИДе.

В случае обнаружения в пределах юрисдикции Ирана банковские счета и активы попавших под ограничения лиц будут заблокированы в судебном порядке, находящимся в черном списке запрещен въезд на территорию республики. Также физическим лицам будет отказано в предоставлении иранской визы.

Ранее в понедельник Великобритания, США и ЕС ввели санкции против четырех участников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных частей ВС Ирана). Ограничения ввели за участие в нарушении прав человека или содействие им.

Сила есть: дойдет ли до военного столкновения США и Ирана
В Вашингтоне готовы «любой ценой» помешать ядерной программе Тегерана

В марте Белый дом продлил санкции против Ирана еще на год. По словам президента США Джо Байдена, действия и политика правительства Ирана продолжают представлять «исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

В январе министерство торговли США включило семь организаций из Ирана — несколько предприятий авиационной промышленности, а также КСИР, в свой черный список за якобы «содействие Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу».

Очередной пакет санкций был введен в декабре 2022 года в знак осуждения применения насилия властями Ирана против населения страны.

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. Санкционный режим в отношении этой страны корректировался.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023