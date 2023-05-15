Экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удар по позициям украинских боевиков
Летчики российской армейской авиации уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских боевиков. Минобороны России обнародовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ в зоне спецоперации.
В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и украинская бронетехника.
В оборонном ведомстве добавили, что армейская авиации в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, а также авиационной поддержки подразделений.
Ранее, 14 мая, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что авиация ВС РФ нанесла удары по опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении. Офицер сообщил, что около населенного пункта Терн российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотники «Фурия».
До этого, 11 мая, сообщалось, что летчики российской армейской авиации ликвидировали обнаруженные укрепленные пункты подразделения. В ходе выполнения боевой задачи экипажи выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений украинских боевиков. В результате были уничтожены опорный пункт и бронетехника ВСУ, уточняли в ведомстве.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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