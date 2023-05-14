Группировка «Центр» нанесла удары по опорным пунктам ВСУ

Авиация ВС РФ нанесла удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение по районам сосредоточения живой силы и огневых средств, а также опорных пунктов противника», — рассказал он.

Офицер сообщил, что около населенного пункта Терн российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотники «Фурия».



Кроме того, Савчук отметил, что на торском участке и в районе Серебрянского лесничества разведчики группировки «Центр» обнаружили перемещение личного состава и техники 81-й отдельной аэромобильной бригады (ОМБ), 58-й мотопехотной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины.

Он добавил, что после артиллерийского огневого поражения по целям украинская армия понесла потери в личном составе и технике.

Накануне официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские штурмовые отряды на донецком направлении освободили квартал в северо-западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Там же ударами авиации и артиллерийским огнем было нанесено поражение подразделениям ВСУ около сел Григоровка, Красное и города Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР).

Из техники украинская сторона потеряла два танка, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, четыре бронетранспортера, гаубицу Д-30, две самоходные гаубицы «Акация», а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Кроме того, в районе города Краматорска в ДНР был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения националистов.

В тот же день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на краснолиманском направлении зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» сбил украинский самолет Су-27 и уничтожил два реактивных снаряда HIMARS. В это же время из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» был произведен удар по объектам националистов.



Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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