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Штурмовые отряды РФ освободили квартал на северо-западе Артемовска

Минобороны РФ: штурмовые отряды РФ освободили квартал на северо-западе Артемовска
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Российские штурмовые отряды на донецком направлении освободили квартал в северо-западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом 13 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах», — добавил представитель ведомства.

Также на указанном направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах сел Григоровка, Красное и города Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР).

«За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнено 98 огневых задач. Уничтожено более 285 украинских военнослужащих и наемников», — отметил Конашенков.

Из техники украинская сторона потеряла два танка, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, четыре бронетранспортера, гаубицу Д-30, две самоходных гаубицы «Акация», а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Кроме того, в районе города Краматорск в ДНР российским военным удалось уничтожить склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ.

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11 мая стало известно, что Артемовск почти перешел под контроль российских сил, до въезда в город осталось 740 м. По словам сотрудника ЧВК «Вагнер», квартал рядом со зданием Учебно-научного профессионально-педагогического института зачищен от украинских боевиков, штурмовые отряды РФ подошли к последнему укрепленному району, где находится противник.

10 мая в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды продолжают наступательные действия в западной и северо-западной частях Артемовска.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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