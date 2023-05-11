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Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорный пункт и технику ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В ходе выполнения боевых вылетов летчики российской армейской авиации ликвидировали обнаруженные укрепленные пункты подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ 11 мая обнародовало кадры работы экипажей вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В ходе выполнения боевой задачи экипажи выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений украинских боевиков. В результате боевого применения были уничтожены опорный пункт и бронетехника ВСУ.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

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Кроме того, 5 мая, оборонное ведомство поделилось кадрами работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил России в хоне СВО. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника украинских военных.

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что в ходе СВО экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) Ми-35 и Ми-8 уничтожили бронетехнику и объекты военной инфраструктуры украинских боевиков. Командир вертолета с позывным «Кабан» рассказал, что российскими военными используется тактика с максимальным огибанием рельефа, чтобы минимизировать попадание под ПВО противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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