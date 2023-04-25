Экипажи вертолетов Ми-35 и Ми-8 уничтожили пункты и технику ВСУ

В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) продолжают уничтожать бронетехнику и объекты военной инфраструктуры украинских боевиков, сопровождать воинские колонны, доставлять десант, военные грузы, а также оказывать авиационную поддержку подразделений. Минобороны 25 апреля опубликовало кадры работы экипажей Ми-35 и Ми-8.

Экипаж вертолета Ми-35 получил задачу уничтожить позиции украинских боевиков на одном из направлений в зоне проведения СВО. Вертолеты Ми-35 мчатся на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами ПВО противника. Уходить от обстрелов помогает бортовой комплекс обороны, который воздействует на ракету в различных радиодиапазонах, тем самым уводит их от машины на ложные цели. Вооружение Ми-35 может уничтожить опорные пункты националистов, хранилища боеприпасов, артиллерию, танки, БТР. Вертолеты постоянно маневрируют влево-вправо.

Это тоже тактика, чтобы ПВО противника их не засекло. Кабрирование выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям на большом удалении. Те летят как бы по навесной траектории на несколько километров вдаль. Задача выполнена, ракеты попали точно в цель.

«Используем тактику с максимальным огибанием рельефа, чтобы минимизировать попадание под ПВО противника. В зависимости от условий, ближайшей обстановки. Бывает, высота доходит до 40 м, а бывает возможность идти до 3–5 м. Самое сложное — уход от противодействия противника, потому что, когда наше оборудование показывает, что по нам идет атака или учение какое-то, в этот момент максимально используешь возможности человека. Машина ни разу не подводила», — сказал командир вертолета с позывным «Кабан»

Также боец отметил, что поднять экипажу боевой дух помогают и письма детей, которые приходят на фронт.

Через несколько минут Ми-8 приземлился на поле, чтобы забрать раненых из пункта временной эвакуации. После этого вертолет снова взлетел буквально за считанные секунды. Всё нужно делать очень быстро, чтобы не заметил противник. Раненых доставили на следующий этап эвакуации.

Командир вертолета с позывным «Ворчун» добавил, что вертолет многофункциональный. Машина может уничтожать технику противника и пехоту или забирать раненых и везти с собой восемь десантников. Каждая ситуация уникальна, к каждому новому вылету нужно готовится.

«Мимо пролетаем — всегда машут руками. Мы, соответственно, в ответ или крыльями покачиваем. Всегда смотрим на позитиве. Люди нас ждут!» — добавил он.

13 апреля Минобороны России показало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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