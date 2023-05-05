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Опубликованы кадры работы экипажей ударных вертолетов Ми-28Н России

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил России продолжают выполнять боевые задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса. Кадрами работы Вооруженных сил России поделилось Минобороны в пятницу, 5 мая.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате был уничтожен пункт управления, танки и другая бронетехника украинских военных.

Отмечается, что армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

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4 апреля вертолеты Ми-28 уничтожили командные пункты украинских войск. Армейская авиация осуществляет все полеты на предельно малой высоте, чтобы оставаться незаметными для украинской ПВО.

3 мая ВКС РФ нанесли удар по сосредоточению резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Был уничтожен артиллерийский расчет противника и 122-миллиметровая гаубица Д-30.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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