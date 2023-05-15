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Рейс из Москвы в Анталию отменили из-за ремонтных работ взлетной полосы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Прямой рейс из Москвы в Анталию отменили по причине ремонтных работ взлетной полосы. Об этом в понедельник, 15 мая, пассажиры рассказали корреспонденту «Известий» Александру Морозову.

Такими образом отмена прямого рейса из аэропорта Внуково в Анталию вызвана той же причиной, что и в турецком городе.

Пассажиры уточнили, что им было предоставлено несколько схем, как добраться до турецкого курорта. В частности, это транзитный рейс через Стамбул или вылет завтрашним днем.

Генпрокуратура по поручению главы ведомства Игоря Краснова проверит соблюдение прав пассажиров из-за задержки рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines из Анталии и Москвы. В ведомстве дадут оценку полноты предпринятых мер перевозчиком по соблюдению воздушного законодательства и предоставления пассажирам с этих рейсов всего необходимого.

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Накануне российские туристы в Турции в социальных сетях сообщали, что авиасообщение между Анталией и Москвой прервано. Такой вывод они сделали на основании того, что 14 мая как минимум три рейса Turkish Airlines из Антальи в РФ были отменены и люди застряли в аэропорту.

В тот же день в генконсульстве РФ заверили, что информация о прерванном авиасообщении между Антальей и Москвой не соответствует действительности.

Также 14 мая был отменен рейс «Аэрофлота» из Стамбула в Москву. Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, часть пассажиров пересадили на ближайшие рейсы.

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