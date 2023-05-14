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В генконсульстве РФ объяснили задержки вылетов самолетов с россиянами из Антальи

Генконсульство РФ: задержки вылета самолетов с россиянами связаны с ремонтом ВПП в аэропорту Антальи
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В генконсульстве РФ в воскресенье, 14 мая, заверили, что информация о прерванном авиасообщении между Антальей и Москвой не соответствует действительности.

«Задержки в аэропорту связаны с ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Антальи. Нам вчера поступил только один звонок от российских туристов, но в итоге их рейс задержался всего лишь на 30 минут», — сказал ТАСС представитель генконсульства.

Ранее российские туристы в Турции в социальных сетях сообщали, что авиасообщение между Антальей и Москвой прервано. Такой вывод они сделали на основании того, что 14 мая как минимум три рейса Turkish Airlines из Антальи в РФ были отменены и люди застряли в аэропорту.

Также 14 мая был отменен рейс «Аэрофлота» из Стамбула в Москву. Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, часть пассажиров пересадили на ближайшие рейсы.

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5 мая сообщалось, что «Аэрофлот» с 8 июня запустит рейсы в турецкий город Адана. Полеты будут выполняться из аэропорта Шереметьево три раза в неделю. Адана станет шестым пунктом Турции, в который «Аэрофлот» летает из Москвы.

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