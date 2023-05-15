Посол РФ в Словакии оценил риски изъятия российской дипсобственности

Все объекты недвижимости в Словакии, находящиеся в собственности у России, оформлены надлежащим образом, а потому в российском диппредставительстве надеются, что Братислава не пойдет по пути коллег из Варшавы, где изъяли здание средней школы при российском посольстве, заявил в интервью «Известиям» посол России в Словакии Игорь Братчиков.

«В нынешней ситуации, когда западные страны в принципе пренебрегают международным правом, ничего исключать нельзя. Вместе с тем в Словакии все принадлежащие России объекты недвижимости должным образом зарегистрированы и имеют дипломатический статус в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Хотелось бы верить, что польский сценарий здесь не состоится», — сказал Братчиков.

29 апреля стало известно, что власти Варшавы запустили процедуру изъятия в пользу государства здания, в котором располагалась средняя школа при российском посольстве. Польская сторона заявляет, что помещение якобы было занято незаконно. МИД России обещал, что Польша получит жесткий ответ, а само решение об ответных мерах будет приниматься в межведомственном формате.

Подробнее о готовности Словакии нарастить натовский контингент, последствиях антироссийских санкций на словацкую экономику и об отношении словаков к памяти о Второй мировой — читайте в интервью посла РФ в Словакии Игоря Братчикова «Известиям»:



«Словакия принимает самое активное участие в вооружении Украины»