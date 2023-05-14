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«Барселона» впервые с 2019 года стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» в 27‑й раз выиграла чемпионат Испании по футболу
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Фото: REUTERS/Albert Gea
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Футбольный клуб «Барселона» 14 мая обыграла «Эспаньол» со счетом 4:2 в гостевом матче 34-го тура и одержала победу в чемпионате Испании.

В составе победителей гол забили Роберт Левандовски (11-я минута и 40-я), Алехандро Бальде (20-я) и Жюль Кунде (53-я). У «Эспаньола» — Хавьер Пуадо (73-я) и Хоселу (90+2).

«Барселона» за четыре тура до окончания чемпионата занимает первое место, набрав 85 очков, отмечает «Спорт–Экспресс». Команда завоевала чемпионский титул 27-й раз в истории.

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Как стало известно 10 мая, полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс покинет клуб после окончания текущего сезона. На сайте клуба отмечалось, что Футболист принял решение об уходе добровольно.

Бускетс выступал за основную команду «Барселоны» с 2008 года. За это время он трижды выиграл Лигу чемпионов, получил восемь титулов чемпиона Испании.

Ранее, 25 апреля, сообщалось, что в матче 31-го тура чемпионата Испании ФК «Жирона» обыграл «Реал Мадрид». Встреча команд завершилась со счетом 4:2. По итогам состязания «Жирона» набрала 41 очко и заняла девятую строчку в турнирной таблице. У «Реала» 65 очков и второе место.

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