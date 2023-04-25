«Жирона» обошла «Реал Мадрид» в матче чемпионата Испании

ФК «Жирона» 25 апреля обыграл «Реал Мадрид» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча команд завершилась со счетом 4:2.

У победителей отличился нападающий Валентин Кастельянос, который забил все четыре гола (12-я, 24-я, 46-я и 62-я минуты). Отмечается, что это первый покер в игре с мадридскими футболистами в XXI веке. В составе «Реала» проявили себя Винисиус Жуниор (34) и Лукас Васкес (85).

По итогам состязания «Жирона» набрала 41 очко и заняла девятую строчку в турнирной таблице. У «Реала» 65 очков и второе место.

Ранее, 9 апреля, «Реал» уступил «Вильярреалу» со счетом 2:3 в матче 28-го тура чемпионата Испании.

До этого, 5 марта, сообщалось, что футболисты «Барселоны» в домашнем матче обыграли «Валенсию» в 24‑м туре чемпионата Испании. Единственный мяч в ворота противника на 16-й минуте матча головой отправил Рафинья.