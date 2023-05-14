Эрдоган после обработки бюллетеней из 50% урн набирает 52,1% голосов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,1% голосов на выборах в стране после обработки бюллетеней из 50% урн. Как сообщает 14 мая гостелеканал TRT Haber, у его соперника Кемаля Кылычдароглу — 41,9%.

В свою очередь, 55-летний Синан Оган, представляющий альянс АТА («Альянс предков»), пока получает около 5,34% голосов избирателей.

Данные периодически обновляются.

Ранее после обработки бюллетеней более чем из 20% урн сообщалось, что действующий президент Турции набирает 55,46% голосов. У кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу было 38,57%. Турецкая оппозиция оценила первые итоги президентских и парламентских выборов в стране как позитивные.

Кроме того, партия «Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом, после обработки 11% бюллетеней получила 349 мест в парламенте (почти 68%). Оппозиционный «Народный альянс», который возглавляет Кылычдароглу, может рассчитывать пока только на 98 мандатов.

14 мая в Турции прошло голосование на выборах президента страны. Наряду с этим в стране состоялись парламентские выборы.

За пост президента Турции боролись три кандидата: Эрдоган, Кылычдароглу и турецкий политик Синан Оган.

11 мая, за три дня до выборов, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.