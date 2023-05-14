Эрдоган набрал 55% голосов после обработки бюллетеней более чем с 20% урн
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,46% голосов после обработки бюллетеней более чем с 20% урн. Об этом в воскресенье, 14 мая, передает государственный телеканал TRT Haber.
Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 38,57%.
14 мая в Турции прошло голосование на выборах президента страны. Наряду с этим в стране состоялись парламентские выборы. Всего по всей Турции установили свыше 191 тыс. урн.
За пост президента Турции боролись три кандидата — Эрдоган, Кылычдароглу и турецкий политик Синан Оган.
11 мая, за три дня до выборов, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.