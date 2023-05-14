SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

С 40-го стартового комплекса базы американских космических сил (SLC-40) на мысе Канаверал во Флориде в США успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщила компания SpaceX в Twitter.

Спустя девять минут после старта многоразовая первая ступень ракеты успешно вернулась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Тихом океане.

Запуск состоялся в 01:03 по местному времени (в 08:03 по мск). Falcon 9 доставила на орбиту 56 спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Это был 85-й по счету запуск интернет-аппаратов с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 16-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже около 4,4 тыс. таких спутников. При этом более 4 тыс. приборов остается на орбите в рабочем состоянии.

До этого, 1 мая, ракета Falcon Heavy космической компании SpaceX стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником ViaSat 3 Americas массой 6,7 т. Отмечалось, что спутники ViaSat 3 Americas предназначены для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских авиалайнерах и кораблях.

7 апреля американская компания провела запуск ракеты Falcon 9 со спутником IS-40e, на который установлен аппарат для мониторинга качества воздуха TEMPO. Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень ракеты после старта в автоматическом режиме опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.