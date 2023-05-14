В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ

Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую 155-миллиметровыми снарядами. Об этом сообщило 14 мая представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«00:50 — н.п. Максимильяновка — г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Кроме того, в 06:30 боевики выпустили восемь боеприпасов по Ясиноватой из населенного пункта Ласточкино. В 07:20 Ясиноватую обстреляли еще 10 снарядами того же калибра.

Через 5 минут украинские националисты выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Донецку.

Информации о пострадавших и повреждениях не приводится.

Накануне сообщалось, что боевики ВСУ второй раз за день обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня. Со стороны ВСУ было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

В этот же день корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что в частном доме в Донецке после удара ВСУ по Куйбышевскому району погибли мама и четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью выгорело.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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