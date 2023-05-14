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В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Ясиноватой со стороны ВСУ

СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую 155-миллиметровыми снарядами. Об этом сообщило 14 мая представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«00:50 — н.п. Максимильяновка — г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Кроме того, в 06:30 боевики выпустили восемь боеприпасов по Ясиноватой из населенного пункта Ласточкино. В 07:20 Ясиноватую обстреляли еще 10 снарядами того же калибра.

Через 5 минут украинские националисты выпустили восемь снарядов калибра 155 мм по Донецку.

Информации о пострадавших и повреждениях не приводится.

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Накануне сообщалось, что боевики ВСУ второй раз за день обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами из реактивной системы залпового огня. Со стороны ВСУ было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

В этот же день корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что в частном доме в Донецке после удара ВСУ по Куйбышевскому району погибли мама и четырехлетний ребенок. Из-за попадания взрывоопасного предмета здание полностью выгорело.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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