В обнародованных файлах Пентагона присутствует информация о планах президента Украины Владимира Зеленского атаковать территории России. Об этом в субботу, 13 мая, написала газета The Washington Post.

В публикации указано, что, несмотря на заявления Киева об отказе от ударов по российской территории, негласно обсуждались и другие варианты событий.

В слитых документах говорится, что в январе Зеленский предложил не только обстреливать территории из дальнобойных орудий, но и перебрасывать вооруженные формирования для захвата некоторых приграничных городов. Предполагалось, что так украинская сторона сможет получить «рычаги давления» в будущих возможных переговорах.

Кроме того, в файлах Пентагона присутствуют свидетельства, что в феврале украинский лидер обсудил с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным свое беспокойство из-за отсутствия у Киева дальнобойных ракет, которые могли бы достичь мест дислокации российских войск в глубине территории РФ. В других записях говорится, что президент предложил использовать БПЛА для поражения мест дислокации ВС РФ в Ростовской области.

Также в обнародованных документах описывается встреча Зеленского с вице-премьером страны Юлией Свириденко, на которой они обсуждали подрыв нефтепровода «Дружба». В статье указано, что это могло бы нанести серьезный удар по экономике Венгрии, которая получает большую часть российской нефти именно по этому каналу. По данным издания, причиной столь агрессивного настроя могли стать достаточно дружеские отношения венгерского премьера Виктора Орбана с Москвой.

Ранее, 24 апреля, The Washington Post со ссылкой на слитые документы Пентагона писала о том, что удар по Москве и Новороссийску был запланирован на конец февраля текущего года, однако осуществить план украинской стороне помешал Вашингтон.

Как в тот же день заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, США понимали, что если Украина нанесет удары по Москве и Новороссийску, то это, по сути, будет означать начало третьей мировой войны.

До этого, 17 апреля, заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью применения поставляемого на Украину вооружения для нанесения ударов по России. По его словам, страна не заинтересована в том, чтобы конфликт перерос в глобальное противостояние.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.