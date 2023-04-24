В Совфеде объяснили недопущение США ударов ВСУ по территории России

США понимали, что если Украина нанесет удары по Москве и Новороссийску, то это, по сути, будет означать начало третьей мировой войны. Об этом 24 апреля «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Таким образом он отреагировал на информацию The Washington Post со ссылкой на слитые документы Пентагона о том, что удар по Москве и Новороссийску был запланирован на 24 февраля текущего года, однако осуществить план украинской стороне помешал Вашингтон.

Джабаров отметил, что информация из слитых документов может являться ложной, «там всё может быть перемешано — и правда, и вымысел».

«Но даже если так было и американцы остановили, то они понимали, какой может быть ответный удар России. Если ударить по Москве, Новороссийску, то там уже ни на кого смотреть никто не будет. Это, по сути, начало третьей мировой войны. Я думаю, что они правильно сделали, что остановили подобные планы», — сказал он.

21 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что считает приемлемыми ограниченные удары Вооруженных сил Украины по территории России, если при этом не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы.

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, что заявление Писториуса относится к фашистской идеологии.

При этом 17 апреля заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью применения поставляемого на Украину вооружения для нанесения ударов по России. По его словам, страна не заинтересована в том, чтобы конфликт перерос в глобальное противостояние.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.