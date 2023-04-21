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В Госдуме назвали фашизмом слова Писториуса об атаках ВСУ по России

Депутат Шеремет назвал фашизмом слова Писториуса о допустимости ударов ВСУ по России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о допустимости атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России относится к фашистской идеологии. Об этом 21 апреля заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По мнению Шеремета, слова Писториуса — фактически призыв к нарушению территориальной целостности Российской Федерации.

«Уверен, что мы не должны оставлять это без ответа. Любой агрессор, который посягнет на нашу территорию, получит сполна. Тому есть множество исторических примеров, и кому как ни Германии о них знать», — заявил Шеремет.

Депутат призвал проверить заявление Писториуса на предмет состава преступления против безопасности, суверенитета и территориальной целостности России, и при необходимости возбудить уголовное дело.

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Ранее в этот день Писториус заявил, что считает приемлемыми ограниченные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, если при этом не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы.

Он также отметил, что в вопросе поставок Киеву вооружений есть красные линии. Например, это касается передачи Украине современных истребителей и кассетных боеприпасов. Министр считает, что если Киев просит определенные типы бомб, которые запрещены в мире, то ему нужно отказать.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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