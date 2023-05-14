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Петербургского священника запретят в служении на время расследования

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Санкт-Петербургская епархия готовит указ о запрете в служении настоятеля храма святого Иерофея Василия Бойко, обвиняемого в попытке похищения человека. Об этом 13 мая сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Данным указом Бойко временно отстраняется от исполнения прямых обязанностей. До окончания срока действия запрета все таинства, совершенные священником, будут считаться недействительными.

Ограничение используется в качестве досудебной меры на время уголовного расследования.

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Ранее в этот день стало известно, что настоятеля заключили под домашний арест. Ему запрещено покидать место проживания в Ленобласти, общаться со свидетелями по делу, а также использовать интернет.

В отношении клирика возбуждено дело по ч. 3 ст. 33 — п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).

Священнослужителя задержали 12 мая. По данным следствия, он рассчитывал договориться с похищенным, так как полагал, что тот заинтересован в отстранении Бойко от богослужения и подрыве репутации настоятеля.

Как сообщили петербургские СМИ, к преступным действиям священника могла подтолкнуть личная связь с замужней прихожанкой. Брак женщины распался после того, как супруг заподозрил ее в неверности. Мужчина также намеревался заявить о случившемся в православную митрополию, вследствие чего Бойко, предположительно, решил его похитить.

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