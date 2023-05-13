В Санкт-Петербурге священника посадили под домашний арест за попытку похищения
Настоятеля храма Иерофея Василия Бойко из Санкт-Петербурга, который пытался похитить человека, заключили под домашний арест. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в субботу, 13 мая.
«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Василия Бойко <...>. Срок меры — 11 июля 2023 года», — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале пресс-службы.
Священнику на время домашнего ареста запретили покидать место проживания в Ленобласти, общаться со свидетелями по делу, а также использовать интернет.
В объединенной пресс-службе судов отметили, что мужчина, которого собирался похитить настоятель храма, был заинтересован в отстранении Бойко от богослужений и распространении сведений, порочащих его честь и достоинство как священнослужителя.
Сообщается, что Бойко задумал похищение, поскольку планировал, что после этого сможет договориться с мужчиной. Исполнителям священнослужитель был готов заплатить 60 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33 — п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).
Ранее в этот день в петербургских СМИ появилась информация, что настоятель храма Иерофея вступил в отношения с замужней прихожанкой. Ее муж узнал об измене и развелся, после чего обратился с заявлением в Санкт-Петербургскую митрополию Русской православной церкви и сообщил о произошедшем.
До этого, 28 апреля, жителя Химок в Подмосковье похитили и вывезли в лес, чтобы взыскать с него долг в размере 2,5 тыс. рублей. Автомобиль преступников позже остановили сотрудники правоохранительных органов. За рулем была 21-летняя девушка, которую сопровождали двое мужчин 38 и 30 лет. Пострадавшего полицейские обнаружили в багажнике. По факту произошедшего начали проверку.