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В Химках мужчину похитили и вывезли в лес из-за долга в 2,5 тыс. рублей

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Жителя Химок в Подмосковье похитили и вывезли в лес, чтобы взыскать долг в размере 2,5 тыс. рублей. Об этом 28 апреля сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел накануне утром на юго-западе города. Злоумышленники раздели мужчину, вывели его из дома и посадили в багажник машины. После этого они вывезли его в лес и избили, а затем повезли в кредитную организацию.

Позже автомобиль преступников остановили сотрудники правоохранительных органов. За рулем была 21-летняя девушка, ее сопровождали двое мужчин 38 и 30 лет. Пострадавшего полицейские обнаружили в багажнике.

«Мужчина пояснил, что вышеуказанные граждане его похитили с целью получения долга в 2,5 тыс. рублей», — рассказал источник.

По факту произошедшего начали проверку.

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Ранее, 19 апреля, в Москве похитили 76-летнюю мать помощницы сенатора Андрея Шевченко. Елена Силкина, дочь пропавшей, обратилась в полицию. Она рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера, во время которого неизвестный мужчина заявил, что ее мать находится у него, и потребовал 2 млн рублей в качестве выкупа. Женщина попыталась дозвониться до матери, но ее телефон был уже выключен.

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