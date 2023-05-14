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Прокуратура начала проверку по факту пожара на заводе в Тольятти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Прокуратура Самарской области сообщила о проверке по факту возгорания на территории завода «Феррони» в Тольятти. Соответствующая информация была опубликовала 13 мая в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в рамках мероприятия планируется установить возможные нарушения противопожарного законодательства на предприятии. По итогам проверки надзорный орган даст оценку действиям ответственных должностных лиц и примет решение о мерах реагирования.

В настоящий момент на месте происшествия находится прокурор Комсомольского района города Тольятти Владимир Исаев. Он координирует деятельность правоохранительных органов и аварийных служб.

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Ранее в этот день сообщалось об усилении группировки огнеборцев до 314 человек и 69 единиц техники. Помимо этого, к работам по тушению на тольяттинском заводе привлекли дополнительный пожарный поезд «Сызрань».

О пожаре на заводе на Поволжском шоссе, 3 в Комсомольском районе стало известно вечером 13 мая. Изначально площадь возгорания, по данным регионального МЧС, составляла 1 тыс. кв. м, но впоследствии достигла 20 тыс. кв. м.

Пожару присвоен третий ранг сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали из горящего здания 15 человек.

В ГУ МЧС по Самарской области также добавили, что в здании покрасочного цеха на предприятии частично обрушилась кровля.

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