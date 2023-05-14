Врач посоветовал уменьшить употребление минеральной воды при отеках

Минеральная вода содержит в своем составе большое количество натрия, что приводит к отекам, поэтому «людям с отечным синдромом любой этиологии не рекомендуется потребление большого количества минеральной воды, а также соли и хлеба». Об этом 13 мая рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев в беседе с «Газетой.Ru».

Всё дело в том, что натрий регулирует объем циркулирующей крови и относится к осмолярным веществам, способным менять концентрацию воды в организме.

«Натрий при попадании в организм обладает способностью буквально стягивать на себя всю воду. Поэтому из-за его большого количества появляются отеки. При этом в минеральной воде, в зависимости от производителя, содержится от 50 до 200 мг ионов натрия на литр, и это много. Поэтому людям с отечным синдромом любой этиологии не рекомендуется потребление большого количества минеральной воды, а также соли и хлеба», — предостерег гастроэнтеролог.

По его словам, люди с гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью, с заболеваниями почек и циррозом печени также должны получить консультацию врача перед употреблением минеральной воды. Именно у них уже нарушена система, которая отвечает за объем крови и внеклеточной жидкости, на что натрий повлияет очень негативно.

Использование минеральной воды для коррекции уровня электролитов особенно важно «для людей с клинической картиной дегидратации или обезвоживания». Также при употреблении в умеренном количестве такая вода не навредит и здоровым людям.

Ранее, 12 мая, врач гастроэнтеролог-диетолог Ирина Бережная дала рекомендации по борьбе с утренней отечностью. Она посоветовала следить за питанием и употреблением жидкостей даже здоровым людям, потому что с отечностью можно столкнуться при недостаточном употреблении или слишком активном расходе жидкости, а также отечность могут спровоцировать некоторые продукты — например, соленое, острое и жирное, а также алкоголь.