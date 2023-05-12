Врач дала рекомендации по борьбе с утренней отечностью

Отеки по утрам при определенных обстоятельствах могут возникать даже у абсолютно здоровых людей. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказала врач-гастроэнтеролог диетолог Ирина Бережная.

В интервью радио Sputnik она объяснила, что с отечностью можно столкнуться при недостаточном употреблении или слишком активном расходе жидкости. В таких случаях организм пытается сохранить необходимую воду, накапливая ее в тканях.

Неприятное состояние могут спровоцировать некоторые продукты — например, соленое, острое и жирное, а также алкоголь. Для их переработки требуется большое количество жидкости, а это чревато нарушением водного баланса. Также эксперт добавила, что женщины могут замечать повышенную отечность перед началом менструации, когда организм рефлекторно задерживает воду.

Если речь идет о разовых отеках, исправить ситуацию довольно легко: потребуется обильное питье (чистая вода без добавок) и умеренные физические нагрузки. Кроме того, можно поочередно сделать теплые (32–37 градусов) и прохладные (около 19 градусов) компрессы для стимуляции кровообращения. В целом здоровый и активный образ жизни позволит наладить работу выводящих систем и свести к минимуму проблему с отеками.

Если же отеки возникают регулярно, необходимо обратиться к врачу, поскольку это может быть признаком серьезных патологий.

Ранее, 28 апреля, врач-дерматовенеролог Шабаги Мадиева рассказала «Известиям» о вредных привычках, которые могут приводить к появлению отеков, тусклости кожи, морщин, темных кругов под глазами. Специалист посоветовала не злоупотреблять абразивными средствами, не выдавливать самостоятельно прыщи и черные точки, соблюдать режим сна и пользоваться SPF-защитой.