Реклама
Прямой эфир
Армия
Эксперт рассказал об украинской «гвардии наступления» под Артемовском
Мир
CNN узнал об уходе с поста заместителя госсекретаря США этим летом
Мир
Белый дом назвал необходимой поставку Британией дальнобойных ракет Украине
Общество
Советский актер Олег Севастьянов скончался в возрасте 74 лет
Мир
WSJ назвала имя потенциального гендиректора Twitter вместо Маска
Мир
Посол Судана рассказал о контроле армии над всеми провинциями страны
Мир
В Британии сообщили о провале попыток Запада добиться капитуляции России
Мир
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Калифорнии
Мир
Американский политик Янг признал победу Путина над НАТО
Мир
Блинкен пообещал восполнить нехватку оружия у Украины
Мир
WP узнала о переносе встречи Байдена с лидерами конгресса по теме госдолга
Интернет и технологии
Новую игру The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom слили в Сеть
Мир
Зеленскому отказали в выступлении в финале «Евровидения-2023»

Врач дала рекомендации по борьбе с утренней отечностью

Врач Бережная посоветовала следить за питанием при появлении по утрам отеков на лице
0
Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отеки по утрам при определенных обстоятельствах могут возникать даже у абсолютно здоровых людей. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказала врач-гастроэнтеролог диетолог Ирина Бережная.

В интервью радио Sputnik она объяснила, что с отечностью можно столкнуться при недостаточном употреблении или слишком активном расходе жидкости. В таких случаях организм пытается сохранить необходимую воду, накапливая ее в тканях.

Неприятное состояние могут спровоцировать некоторые продукты — например, соленое, острое и жирное, а также алкоголь. Для их переработки требуется большое количество жидкости, а это чревато нарушением водного баланса. Также эксперт добавила, что женщины могут замечать повышенную отечность перед началом менструации, когда организм рефлекторно задерживает воду.

Если речь идет о разовых отеках, исправить ситуацию довольно легко: потребуется обильное питье (чистая вода без добавок) и умеренные физические нагрузки. Кроме того, можно поочередно сделать теплые (32–37 градусов) и прохладные (около 19 градусов) компрессы для стимуляции кровообращения. В целом здоровый и активный образ жизни позволит наладить работу выводящих систем и свести к минимуму проблему с отеками.

Если же отеки возникают регулярно, необходимо обратиться к врачу, поскольку это может быть признаком серьезных патологий.

Сплошное надувательство: чем опасны отеки
Врачи рассказали, по каким причинам в организме скапливается жидкость

Ранее, 28 апреля, врач-дерматовенеролог Шабаги Мадиева рассказала «Известиям» о вредных привычках, которые могут приводить к появлению отеков, тусклости кожи, морщин, темных кругов под глазами. Специалист посоветовала не злоупотреблять абразивными средствами, не выдавливать самостоятельно прыщи и черные точки, соблюдать режим сна и пользоваться SPF-защитой.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023