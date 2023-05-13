МИД Турции назвало ложным заявление о вмешательстве РФ в выборы в стране

Утверждения турецкой оппозиции о том, что Россия вмешивается в президентские выборы в республике, являются несправедливыми и ложными. Об этом заявил в субботу, 13 мая, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, страна в настоящее время нуждается в стабильности. Выборы же в республике всегда были прозрачными, подчеркнул Чавушоглу.

«Слова [кандидата от оппозиции Кемаля] Кылычдароглу о том, что Россия вмешивается [в выборы], несправедливы по отношению к этой стране. Речи о каком-либо вмешательстве ложны», — сказал глава МИД Турции в эфире телеканала CNN Turk.

Накануне действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил лидеру оппозиции, чтобы тот «постыдился» заявлений о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию в республике. Глава государства добавил, что западные страны являются «лжецами».

В этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно отвергает обвинения оппозиционного турецкого политика Кемаля Кылычдароглу во вмешательстве в президентские выборы в Турции. Россия дорожит отношениями с Турцией, так как Анкара до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных проблем, отметил представитель Кремля.

Всеобщие выборы пройдут в Турции в воскресенье, 14 мая. За высший государственный пост поборются Эрдоган и Кылычдароглу.