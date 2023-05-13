СМИ узнали о планах властей Индии вернуть вывезенные Британией артефакты

Правительство Индии начинает долгосрочную дипломатическую кампанию по возвращению тысяч ценных артефактов, вывезенных Великобританией в колониальный период. Об этом сообщает в субботу, 12 мая, газета The Telegraph.

Отмечается, что это может стать самым крупным требованием о возвращении артефактов, с которым когда-либо сталкивалась Великобритания. В частности, Индия планирует вернуть один из самых известных алмазов в мире — алмаз Кохинур в 105 карат, который в середине XIX века был доставлен в Лондон и стал частью коллекции королевских драгоценностей.

«Индия проведет дипломатическую кампанию по возвращению алмаза Кохинур и тысяч других сокровищ из Великобритании», — говорится в статье.

Процесс возврата артефактов должен начаться в этом году. Как отмечает издание, переговоры о рекультивации артефактов могут повлиять на отношения между Лондоном и Нью-Дели в других областях, например торговле.

Индия не единственная страна, в которой задумались о возвращении вывезенных западными странами в колониальный период артефактов.

Так, в октябре прошлого года бывший министр туризма Египта, археолог Захи Хавас запустил петицию с требованием к Британскому музею и парижскому Лувру вернуть Египту нелегально вывезенные артефакты. По словам экс-министра, археологическое сообщество Египта хотело потребовать возвращения артефактов еще в 2011 году. Хавас добавил, что после возвращения экспонаты должны быть выставлены в Большом Египетском музее.

Хавас отмечал, что в XIX веке, когда Египет находился под контролем французов и англичан, страна была разграблена, а многие ее древности были незаконно вывезены.

В декабре 2021 года сообщалось, что Египту удалось вернуть около 30 тыс. незаконно вывезенных из страны артефактов. Уточнялось, что в 2021 году году в Музее Библии в Вашингтоне было обнаружено 5,3 тыс. памятников древнеегипетской цивилизации.