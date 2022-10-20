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В Египте потребовали у Британского музея и Лувра вернуть древние артефакты

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Фото: ТАСС/EPA/TOLGA AKMEN
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Бывший министр туризма Египта, археолог Захи Хавас запустил петицию с требованием к Британскому музею и Лувру вернуть Египту нелегально вывезенные артефакты. Петиция размещена в соцсетях Хаваса, а также на портале change.org.

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«Петицию могут подписать все, кто любит Египет. Требуем от Британского музея и Лувра вернуть Розеттский камень и Дендерский зодиак, которые были вывезены нелегально», — говорится в тексте.

По словам экс-министра, археологическое сообщество Египта хотело потребовать возвращения артефактов еще в 2011 году. Хавас добавил, что после возвращения экспонаты должны быть выставлены в Большом Египетском музее, который планируется открыть в начале 2023 года.

«Возвращение этих культовых артефактов Египту будет важным признанием приверженности западных музеев идее деколонизации их коллекций и компенсации за деяния прошлого», — отметил Хавас.

В петиции отмечается также, что Хавас на протяжении нескольких лет ведет активную программу по возвращению незаконно вывезенных из Египта древних артефактов. Кроме того, уточняется, что десятки тысяч памятников эпохи Древнего Египта покинули территорию государства в эпоху колониализма.

«В XIX веке, когда Египет находился под контролем французов и англичан, страна была разграблена, а многие ее древности были незаконно вывезены», — говорится в петиции.

В декабре 2021 года сообщалось, что Египту удалось вернуть около 30 тыс. незаконно вывезенных из страны артефактов. Уточнялось, что в 2021 году году в Музее Библии в Вашингтоне было обнаружено 5,3 тыс. памятников древнеегипетской цивилизации.

Главный инспектор департамента возвращенных древностей министерства туризма и древностей Египта Шаабан Абдель Гауад отметил, что все вывезенные контрабандным путем артефакты зарегистрированы в архивах. Сейчас сотрудники департамента работают над их возвращением в Египет.

В 2020 году египетские власти обратились в Интерпол с просьбой помочь найти проданный на аукционе в Лондоне бюст фараона Тутанхамона. Аукционный дом Christie's 4 июля провел торги, на которых бюст возрастом свыше 3 тыс. лет был продан за $5,97 млн (около 680 млн рублей). Это вызвало недовольство со стороны Египта.

Египетская сторона также утверждает, что предмет искусства незаконно вывезли в 1970-х годах из Карнакского храма в Луксоре. Голова Тутанхамона, изображенного в образе бога солнца Амона, хранилась в частной коллекции и не выставлялась на торги с 1985 года. Каким образом реликвия попала в Европу, неизвестно.

Египет в последние годы активно добивается репатриации незаконно вывезенных из страны в разное время памятников древности. По данным властей, 95% контрабандных древностей является результатом археологических изысканий «черных копателей».

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