Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных из страны артефактов

За последние 10 лет правительству Каира удалось вернуть на родину около 30 тыс. артефактов, которые были незаконно вывезены из страны контрабандным путем. Об этом сообщил в субботу, 11 декабря, в эфире телеканала Al-Hayat главный инспектор департамента возвращенных древностей министерства туризма и древностей Египта Шаабан Абдель Гауад.

«С 2011 года египетскому государству удалось вернуть 29 300 артефактов. Только в этом году в Музее Библии в Вашингтоне было обнаружено 5300 памятников древнеегипетской цивилизации», — сказал он.

Абдель Гауад уточнил, что все вывезенные контрабандным путем артефакты зарегистрированы в архивах. Сейчас сотрудники департамента работают над их возвращением в Египет.

В частности, специалисты «отслеживают аукционы по всему миру и продажи в интернете» через зарубежные и египетские сайты, а также социальные сети.

Главный инспектор рассказал, что по возвращении культурные ценности реставрируют, а затем выставляют в музеях.

По его словам, одним из возвращенных артефактов стал обнаруженный в Бельгии древний скелет человека, который сейчас является частью экспозиции Национального музея египетской цивилизации в Каире.

В 2020 году египетские власти обратились в Интерпол с просьбой помочь найти проданный на аукционе в Лондоне бюст фараона Тутанхамона. Аукционный дом Christie's 4 июля провел торги, на которых бюст возрастом свыше 3 тыс. лет был продан за $5,97 млн (около 680 млн рублей). Это вызвало недовольство со стороны Египта.

Египетская сторона также утверждает, что предмет искусства незаконно вывезли в 1970-х годах из Карнакского храма в Луксоре. Голова Тутанхамона, изображенного в образе бога солнца Амона, хранилась в частной коллекции и не выставлялась на торги с 1985 года. Каким образом реликвия попала в Европу, неизвестно.

Египет в последние годы активно добивается репатриации незаконно вывезенных из страны в разное время памятников древности. По данным властей, 95% контрабандных древностей является результатом археологических изысканий «черных копателей».