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Египет вернул около 30 тыс. незаконно вывезенных из страны артефактов

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За последние 10 лет правительству Каира удалось вернуть на родину около 30 тыс. артефактов, которые были незаконно вывезены из страны контрабандным путем. Об этом сообщил в субботу, 11 декабря, в эфире телеканала Al-Hayat главный инспектор департамента возвращенных древностей министерства туризма и древностей Египта Шаабан Абдель Гауад.

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«С 2011 года египетскому государству удалось вернуть 29 300 артефактов. Только в этом году в Музее Библии в Вашингтоне было обнаружено 5300 памятников древнеегипетской цивилизации», — сказал он.

Абдель Гауад уточнил, что все вывезенные контрабандным путем артефакты зарегистрированы в архивах. Сейчас сотрудники департамента работают над их возвращением в Египет.

В частности, специалисты «отслеживают аукционы по всему миру и продажи в интернете» через зарубежные и египетские сайты, а также социальные сети.

Главный инспектор рассказал, что по возвращении культурные ценности реставрируют, а затем выставляют в музеях.

По его словам, одним из возвращенных артефактов стал обнаруженный в Бельгии древний скелет человека, который сейчас является частью экспозиции Национального музея египетской цивилизации в Каире.

В 2020 году египетские власти обратились в Интерпол с просьбой помочь найти проданный на аукционе в Лондоне бюст фараона Тутанхамона. Аукционный дом Christie's 4 июля провел торги, на которых бюст возрастом свыше 3 тыс. лет был продан за $5,97 млн (около 680 млн рублей). Это вызвало недовольство со стороны Египта.

Египетская сторона также утверждает, что предмет искусства незаконно вывезли в 1970-х годах из Карнакского храма в Луксоре. Голова Тутанхамона, изображенного в образе бога солнца Амона, хранилась в частной коллекции и не выставлялась на торги с 1985 года. Каким образом реликвия попала в Европу, неизвестно.

Египет в последние годы активно добивается репатриации незаконно вывезенных из страны в разное время памятников древности. По данным властей, 95% контрабандных древностей является результатом археологических изысканий «черных копателей».

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