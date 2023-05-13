Иностранцы стали чаще оформлять ипотеку в России

По итогам прошлого месяца доля иностранцев в общем объеме заявок на оформление ипотеки выросла в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года и более чем вдвое по сравнению со средним значением I квартала этого года, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Рост произошел на фоне решения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ разрешить выдачу ипотеки в рублях гражданам недружественных государств, а также расширения банками своих программ», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Однако, по словам Решетниковой, сейчас банки кредитуют в большей степени граждан дружественных государств, в основном имеющих официальное трудоустройство и справку о доходах, остальных реже и в индивидуальном порядке.

«Такие кредиты выдают лишь несколько крупных банков, и у каждого свои требования к потенциальным заемщикам. Больших рисков при этом у банков нет, поскольку ипотеку дают под залог недвижимости, находящейся на территории России», — сказала эксперт.

Относительно высоким интересом среди иностранных заемщиков из дружественных государств пользуются Дмитров, Ухта, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Смоленск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Москва, добавила она.

Ранее, 6 мая, директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал о квартирах, покупать которые нужно с большой осторожностью, иначе можно лишиться и приобретенного жилья, и денег. Так, в группе риска находятся квартиры, которые приобретались с привлечением средств материнского капитала, но в них так и не были выделены доли несовершеннолетним. Он пояснил, что в любой момент дети могут заявить свои права на часть уже проданной недвижимости.