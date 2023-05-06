Эксперт рассказал о квартирах, которые считаются рискованными

При покупке недвижимости стоит уделить особое внимание проверке объектов, которые эксперты считают наиболее рискованными. Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал «Известиям» о квартирах, покупать которые нужно с большой осторожностью, иначе можно лишиться и приобретенного жилья, и денег.

«Нередко опасные квартиры стоят значительно меньше аналогов, и собственники стараются продать их самостоятельно, чтобы избежать проверки риелторов. Однако часто бывает и такое, что продавцы и не догадываются о проблемах, с которыми могут столкнуться покупатели в будущем», — говорит Зайцев.

По его словам, в группе риска находятся квартиры, которые приобретались с привлечением средств материнского капитала, но в них так и не были выделены доли несовершеннолетним. В любой момент дети могут заявить свои права на часть уже проданной недвижимости.

«Вторая категория — жилье собственников, которые находятся на этапе банкротства. Суд может аннулировать сделку и вернуть квартиру в конкурсную массу, а вот вернуть деньги с банкрота будет весьма проблематично», — рассказал Зайцев.

Еще одна категория особой зоны риска — квартиры, право собственности на которые возникло в ходе приватизации и кто-то из зарегистрированных жильцов не участвовал в ней, сказал эксперт.

Также он отметил, что с осторожностью следует относиться к покупке квартир в долгостроях и ветхих домах. В первом случае могут быть более длительные, чем прогнозируется, сроки сдачи дома, во втором — переселение в другое жилье, плюс не факт, что вариант устроит новых собственников.

«При покупке недвижимости не бывает мелочей и уж точно нет места «авось». Необходимо проверить все документы на квартиру и всех собственников, изучить историю самой квартиры, на каких основаниях возникло право собственности, а в случае сомнений — заказать дополнительные справки, которые лучше сохранить вместе со всеми документами. Часто не лишним бывает запросить справку из психдиспансера, чтобы подтвердить дееспособность продавца», — подытожил Зайцев.

Ранее в мае в «Авито Недвижимости» рассказали, что в нескольких наиболее безопасных районах Москвы снизилась стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости. Речь идет о Мещанском районе, Раменках и Щукино.