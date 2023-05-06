Реклама
Прямой эфир
Мир
CNN сообщил о падении американского F-16 во время полета в Южной Корее
Мир
В Вашингтоне провели показ российской военной драмы «Нюрнберг»
Общество
Во Владимире с Днем Победы поздравили 99-летнего фронтовика
Армия
Ефрейтор Фелендюк подавил огневую точку украинских боевиков с пулеметом
Мир
Экс-разведчик США заявил о бессмысленности поставок Запада Украине
Общество
Народный артист России Шаукат Амиров скончался на 76-м году жизни
Общество
Мариуполь присоединился к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Общество
В Сети выставили на продажу авиабилет Шатунова за 90 тыс. рублей
Общество
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и дожде 6 мая
Мир
Распылившего баллончик на полицию при штурме Капитолия осудили на 14 лет
Армия
Военнослужащих РФ в Сирии поздравили с 78-й годовщиной Победы в ВОВ
Мир
В Японии один человек погиб и 27 пострадали в результате землетрясения
Происшествия
В Омской области в результате пожара погибли двое детей

Эксперт рассказал о квартирах, которые считаются рискованными

Эксперт Зайцев: при покупке недвижимости следует избегать рискованных объектов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При покупке недвижимости стоит уделить особое внимание проверке объектов, которые эксперты считают наиболее рискованными. Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал «Известиям» о квартирах, покупать которые нужно с большой осторожностью, иначе можно лишиться и приобретенного жилья, и денег.

«Нередко опасные квартиры стоят значительно меньше аналогов, и собственники стараются продать их самостоятельно, чтобы избежать проверки риелторов. Однако часто бывает и такое, что продавцы и не догадываются о проблемах, с которыми могут столкнуться покупатели в будущем», — говорит Зайцев.

По его словам, в группе риска находятся квартиры, которые приобретались с привлечением средств материнского капитала, но в них так и не были выделены доли несовершеннолетним. В любой момент дети могут заявить свои права на часть уже проданной недвижимости.

«Вторая категория — жилье собственников, которые находятся на этапе банкротства. Суд может аннулировать сделку и вернуть квартиру в конкурсную массу, а вот вернуть деньги с банкрота будет весьма проблематично», — рассказал Зайцев.

Еще одна категория особой зоны риска — квартиры, право собственности на которые возникло в ходе приватизации и кто-то из зарегистрированных жильцов не участвовал в ней, сказал эксперт.

Также он отметил, что с осторожностью следует относиться к покупке квартир в долгостроях и ветхих домах. В первом случае могут быть более длительные, чем прогнозируется, сроки сдачи дома, во втором — переселение в другое жилье, плюс не факт, что вариант устроит новых собственников.

Паспортные сданные: как черные риелторы отняли у москвички квартиру за 23 млн
Мошенники активно охотятся за недвижимостью людей, уехавших из России

«При покупке недвижимости не бывает мелочей и уж точно нет места «авось». Необходимо проверить все документы на квартиру и всех собственников, изучить историю самой квартиры, на каких основаниях возникло право собственности, а в случае сомнений — заказать дополнительные справки, которые лучше сохранить вместе со всеми документами. Часто не лишним бывает запросить справку из психдиспансера, чтобы подтвердить дееспособность продавца», — подытожил Зайцев.

Ранее в мае в «Авито Недвижимости» рассказали, что в нескольких наиболее безопасных районах Москвы снизилась стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости. Речь идет о Мещанском районе, Раменках и Щукино.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023