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Главы МИД РФ и Саудовской Аравии призвали к урегулированию кризисов на востоке

Лавров и глава МИД Саудовской Аравии: на Ближнем Востоке нужно скорейшее урегулирование кризисов
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Фото: TASS/EPA/POOL/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
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На Ближнем Востоке и севере Африки нужно скорейшее урегулирование кризисов. К такому выводу пришли главы МИД РФ Сергей Лавров и Королевства Саудовская Аравия Фейсал Бен Фархан Аль Сауд 12 мая во время телефонного разговора, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

«Выражена общая точка зрения в пользу необходимости скорейшего комплексного политического урегулирования многочисленных кризисов в регионе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это был обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной и международной повестки с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки, включая палестинский вопрос.

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Лавров на заседании Совета Безопасности ООН 25 апреля призвал остановить вооруженное противостояние в зоне арабо-израильского конфликта. Он подчеркнул, что события в секторе Газа, Восточном Иерусалиме и на линии разъединения между Ливаном, Израилем и Сирией повысили напряженность в регионе до крайне опасной отметки. Тогда глава российского МИДа отметил, что благодаря действиям Саудовской Аравии удалось ускорить урегулирование конфликта в Йемене, однако палестинский вопрос остался «за бортом» положительных изменений.

Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви 12 апреля заявил, что работа «ближневосточного квартета» до сих пор не принесла практических результатов. Он отметил, что встречи в этом формате давно не проводились — последняя прошла в ноябре 2021 года.

«Квартет по ближневосточному урегулированию» («ближневосточный квартет») — созданный в 2002 году совещательный формат, куда вошли ЕС, Россия, США и ООН. Главная цель «квартета» — консолидация усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.

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