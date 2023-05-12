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Аналитик назвала последствия для ФРГ и Польши после полного отказа от российской нефти

Аналитик Мильчакова: импортеры в ФРГ и Польше несут убытки от отказа от российской нефти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Решение Евросоюза о приостановке поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу не будет иметь веса для российской экономики. Об этом «Известиям» рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова 12 мая.

Она также указала на последствия, которые должны ожидать те страны, которые отказались от нефти из РФ.

«Для Германии и Польши такой отказ будет означать убытки импортеров российской нефти в этих странах (что уже происходит) и сохранение в этих странах по-прежнему высоких темпов инфляции», — отметила Мильчакова.

То есть такое решение ЕС, если оно будет принято, станет очередным подтверждением того, что, вводя антироссийские санкции, ЕС каждый раз вводит санкции фактически против европейского бизнеса, заключила эксперт.

«Дружба» врозь: что известно о главном нефтепроводе из России в Европу
Выяснение обстоятельств утечки на одной из ниток продолжается

Ранее в этот день агентство Bloomberg написало, что Евросоюз предложил официально оформить приостановку поставок российской нефти по «Дружбе» в Германию и Польшу, при этом для Венгрии, Словакии и Чешской Республики действуют исключения — они могут получать российскую нефть по южной ветке трубопровода.

В пятницу замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев также прокомментировал эту новость «Известиям». По его словам, это решение носит скорее символический характер, так как Германия и Польша уже отказались от импорта российской нефти по данному трубопроводу.

Он также добавил, что исключения для ряда стран сделаны ЕС из-за их географического положения, так как у этих государств отсутствуют прямые выходы к морю и открытые логистические маршруты.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» была создана в 1964 году. Идет из России в Белоруссию, где делится на две ветки. Нефтепровод проходит также через Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

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