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В Подмосковье прошли первые соревнования по гольфу среди школьников и юниоров

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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В 2023 году в Московской области открылось девять школьных гольф-секций. О том, как прошел первый турнир «Лига будущих чемпионов» по этому виду спорта в подмосковных Мытищах, рассказал корреспондент Пятого канала Александр Морозов.

С начала открытия секции прошло достаточно времени — почти три месяца, юные гольфисты поучаствовали в первом турнире.

«У нас говорили: теннис — спорт для богатых. В итоге теннисом занимается такое количество людей, что мы выигрываем на многих соревнованиях. В той же академии гольфа в Москве 600 детей занимаются бесплатно. Люди просто не знают. Всем кажется, что это за деньги, за большие деньги», — рассказала депутат Госдумы РФ, почетный президент Ассоциации гольфа России Светлана Журова.

Всего в соревновании участвовали девять школьных команд, в каждой — четыре игрока и тренер. Условием получения заветной медали было пройти девять лунок с лучшим результатом.

Также за совершение удара hole-in-one, когда мяч с первой попытки попадает в цель, полагалась отдельная награда.

Вице-президент Федерации гольфа Московской области Максим Шакун рассказал, что секции планируется открыть по всему региону. Он также добавил, что у федерации гольфа есть программа, по которой обучаются преподаватели и дети. Для каждой школы индивидуально подбирается инвентарь — от специального покрытия до клюшек и мячей, отметил он.

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Ранее, 5 мая, сообщалось, что в Московской области впервые пройдет первенство среди юниоров и школьных команд по гольфу. Отмечалась, что в турнире на поле выйдут воспитанники школьных гольф-секций Подмосковья и 36 гольфистов в возрасте до 14 лет включительно, имеющих уровень подготовке 54 и выше.

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